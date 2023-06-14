Fenerbahçe Sergen Yalçın'ı veto etti! Gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürerken, Sergen Yalçın'ın veto edildiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Sergen Yalçın'ı veto etti! Gerçek ortaya çıktı

Teknik direktör Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de, Sergen Yalçın ismi adaylar arasındaydı.

Ancak Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetiminin Sergen Yalçın'ı veto ettiği öğrenildi.

''ONLAR KÜME DÜŞÜYOR'' DEMİŞTİ
Tecrübeli hoca 2019 yılında Alanyaspor'un başındayken Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından, "Onlar küme düşüyor, biz lig 5.'liğine oynuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yönetimden bazı kişilerin bu ifadeler nedeniyle Yalçın hakkında olumsuz görüş bildirdi ve bu nedenle başarılı teknik adam listeden çıkarıldı.

SERGEN YALÇIN: KİMSE BENİ ARAMADI
Sergen Yalçın ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz." şeklinde konuşmuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIKTAN SONRA GÖREV ALMADI
Beşiktaş'ı 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın, Aralık 2021'de siyah-beyazlılardan ayrılmasının ardından bir kulüpte görev almadı.

Öne Çıkanlar
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Son Haberler
Ankara'da terör örgütü MLKP operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel
Ankara'da terör örgütü MLKP operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Ajax'ın yeni teknik direktörü belli oldu Spor
Ajax'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu Siyaset
Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu
Yaz öncesi botoks tedavilerinin faydaları Güncel
Yaz öncesi botoks tedavilerinin faydaları
İngiltere'de pratisyen hekimler bu yıl üçüncü kez greve git Dünya
İngiltere'de pratisyen hekimler bu yıl üçüncü kez greve git
Aydın Büyükşehir’de altyapı çalışmaları sürüyor Güncel
Aydın Büyükşehir’de altyapı çalışmaları sürüyor
50 kilometrelik takiple durdurulan otomobilin sürücüsüne 17 bin TL ceza Güncel
50 kilometrelik takiple durdurulan otomobilin sürücüsüne 17 bin TL ceza