Fenerbahçe Sergen Yalçın'ı veto etti! Gerçek ortaya çıktı

Teknik direktör Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de, Sergen Yalçın ismi adaylar arasındaydı.

Ancak Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetiminin Sergen Yalçın'ı veto ettiği öğrenildi.

''ONLAR KÜME DÜŞÜYOR'' DEMİŞTİ

Tecrübeli hoca 2019 yılında Alanyaspor'un başındayken Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından, "Onlar küme düşüyor, biz lig 5.'liğine oynuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yönetimden bazı kişilerin bu ifadeler nedeniyle Yalçın hakkında olumsuz görüş bildirdi ve bu nedenle başarılı teknik adam listeden çıkarıldı.

SERGEN YALÇIN: KİMSE BENİ ARAMADI

Sergen Yalçın ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz." şeklinde konuşmuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIKTAN SONRA GÖREV ALMADI

Beşiktaş'ı 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın, Aralık 2021'de siyah-beyazlılardan ayrılmasının ardından bir kulüpte görev almadı.