Fenerbahçe servet kaçırdı!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı geçemedi ve Devler Ligi hasretini 17 yıla çıkardı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyerek büyük bir gelirden de oldu.,

BENFICA MAĞLUBİYETİ FENERBAHÇE'Yİ MİNİMUM 20 MİLYON EURODAN ETTİ

Fenerbahçe, Benfica'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayabilseydi ayak bastı parası olarak 18.62 milyon euroyu kasasına koyacaktı.

Sarı-lacivertliler lig aşamasına kalmış olsaydı her galibiyette 2.1 milyon euro, beraberliklerde ise 700 bin euro gelir elde edecekti.Fenerbahçe, Benfica'ya play-off turunda elendiği ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı için sadece bu turda 4.29 milyon euro kazandı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde boy gösterecek Fenerbahçe, 4.31 milyon euro ayak bastı parası alacak.

Fenerbahçe, Kupa 2'de her galibiyet için 450 bin euro, beraberliklerde ise 150 bin euro gelir elde edecek.

Fenerbahçe'nin hasreti 17 yıla yükseldi!

Fenerbahçe yine Benfica'dan çıkamadı!