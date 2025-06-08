Fenerbahçe servet teklif etmişti: Yıldız futbolcu kararını açıkladı

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, Juventus'un 9 numarası Dusan Vlahovic için 30 milyon euro bonservis ve yıllık 10 milyon euro maaşı geçen bir transfer teklifi yaptı.

Torino ekibinden ayrılması beklenen Sırp golcüye başka kulüplerden de teklifler gelirken oyuncunun kararını verdiği öğrenildi.

La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic'in oynamak istediği kulübü yazdı. Habere göre Vlahovic kariyerine bir diğer İtalyan kulübü Milan'da devam etmek istiyor.

Haberde ayrıca Dusan Vlahovic takımdan ayrılırsa Juventus'un Retegui için Atalanta'ya teklif yapacağı da belirtildi.