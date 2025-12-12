Fenerbahçe Beko EuroLeague'in 15. haftasında Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Haftaya 8. sırada giren Sarı Lacivertliler, ikinci sıradaki zorlu rakibi karşısına önemli eksiklerle çıkıyor.

FENERBAHÇE BEKO'DA 3 EKSİK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, tedavileri devam eden Scottie Wilbekin ve Onuralp Bitim’in yanı sıra ayak bileğinden sakatlığı bulunan Mikael Jantunen de Monaco maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'NİN MONACO MAÇI KADROSU

Fenerbahçe Beko'nun maç kadrosu şöyle:

Armando Bacot

Metecan Birsen

Wade Baldwin IV

Nicolo Melli

Talen Horton-Tucker

Melih Mahmutoğlu

Brandon Boston Jr

Tarık Biberovic

Devon Hall

Arturs Zagars

Bonzie Colson

Khem Birch

JASIKEVICIUS: 'SEZONUN EN ZOR MAÇINA ÇIKACAĞIZ'

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Saras Jasikevicius, “Muhtemelen EuroLeague’in en iyi takımına karşı oynayacağız. Çok formdalar, geçiş hücumlarından epey sayı üretiyorlar. Kısaları gerçekten çok iyi, takım olarak beş yıldır birlikteler ve üst düzeyde oynuyorlar. Birbirlerini ezberlemiş bir kimyaya sahipler. Şüphesiz sezonun şu ana kadarki en zor maçına çıkacağız.” dedi.