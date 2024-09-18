Fenerbahçe Sırp yıldızı resmen kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague normal sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Lacivertli ekip, uzun rotasyonunda Khem Birch'ün ardından bomba bir ismi daha kadrosuna kattı.

Kanarya, 2015 yılından bu yana NBA’de yer alan ve son olarak Houston Rockets forması giyen 36 yaşındaki Sırp pivot Boban Marjanovic'i renklerine bağladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenebahçe Beko, 2.24, boyundaki tecrübeli isimle 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Boban Marjanovic’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.