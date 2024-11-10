Fenerbahçe, Sivasspor karşısında moral arıyor

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Fenerbahçe, Sivasspor karşısında moral arıyor

UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar’a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig’de Sivasspor’u ağırlayacak. Sarı lacivertliler rakibini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şunlar:

Fenerbahçe: Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Youssed En-Nesyri.

Sivasspor: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Camara, Turgunboev, Koita, Charisis, Moutoussamy, Rodrigues, Balde.

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