Fenerbahçe Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 12’nci haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Net Global Sivasspor’u konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig’in 12’nci haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Net Global Sivasspor’u konuk edecek.

Geçen hafta Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 23 puanla zirve takibini sürdürürken Sivasspor ise son karşılaşmasında Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek 17 puana ulaşmıştı.

Ligdeki son üç maçını kazanan Net Global Sivasspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçının dokuzunu kazanan Fenerbahçe, bu maçlarda 27 gol atarken kalesinde yalnızca beş gol gördü.

morinhoo.jpg

İlk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita

Son Haberler
Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu
Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu
Fenerbahçe Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi! Ankara istikameti ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi! Ankara istikameti ulaşıma kapandı
Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
AKP’li belediyeden skandal Atatürk posteri. Büyük tepki topladı
AKP’li belediyeden skandal Atatürk posteri. Büyük tepki topladı