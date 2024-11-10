Fenerbahçe Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 12’nci haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Net Global Sivasspor’u konuk edecek.
Geçen hafta Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 23 puanla zirve takibini sürdürürken Sivasspor ise son karşılaşmasında Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek 17 puana ulaşmıştı.
Ligdeki son üç maçını kazanan Net Global Sivasspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçının dokuzunu kazanan Fenerbahçe, bu maçlarda 27 gol atarken kalesinde yalnızca beş gol gördü.
İlk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri
Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita