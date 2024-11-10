Fenerbahçe Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti

Trendyol Süper Lig’in 12’nci haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Net Global Sivasspor’u konuk ediyor.

CANLI ANLATIM...

24’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Sivasspor (Samet)

16' Kostic'in soldan kullandığı serbest vuruşta Sivasspor savunması topu karşıladı. Daha sonra gelişen hızlı atakta Rodrigues'in ortasını Samuel karşıladı. Sivasspor korner kullanacak.

15' Kostic, sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Balde tarafından çekildi. Balde, sarı kart gördü. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

14' Sivassporlu futbolcular kendi aralarında pas yaptıktan sonra top kaleci Nikolic'e kadar geldi. Nikolic'in uzun gönderdi ve top Fenerbahçe'de kaldı. Szymanski, sol kanattaki Maximin'i gördü. Fransız futbolcunun sol kanattan arka direğe ortasında top En-Nesyri'yi aştı.

13' Fenerbahçe, Çağlar'a yapılan faulde serbest vuruşu pasla kullandı. Daha sonra Amrabat orta alanda topu aldı. Amrabat, sol kanattaki Maximin'i görmek istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

12' Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar Söyüncü, oyundan çıktı. Alexander Djiku, oyuna dahil oldu.

10' Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe yedek kulübesine değişiklik işareti yapıldı. Çağlar oyuna devam edemeyecek. 28 yaşındaki futbolcu, şu anda yürümekte zorluk yaşıyor.

10' Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün tedavisi saha içerisinde devam ediyor. Çağlar için sedye geldi ancak milli oyuncu ayağa kalktı.

9' Koita'nın müdahalesiyle yerde kalan Çağlar, sakatlık yaşadı. Milli oyuncu için sağlık görevlileri oyun alanı içerisine girdi.

8' Nikolic'in kullandığı aut atışını Fenerbahçe savunmasında Çağlar karşıladı. Daha sonra gelişen Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yaptı. Topu tekrar alan Çağlar, sol kanattaki Kostic'i görmek istedi. Top taca gitti. Daha sonra Koita, orta alanda Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sivassporlu oyuncular, orta sahadaki serbest vuruşu pasla kullandı.

6' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan Dusan Tadic'in ortasında Youssef En-Nesyri ceza sahası içinden kafa vuruşunu yaptı. Faslı futbolcunun kafa vuruşu dışarıya gitti.

4' Fenerbahçe yine kaleyi yokladı. Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutu dışarıya gitti.

2' Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. Mert Hakan'ın sağdan arka direğe ortasında Kostic topu çevirdi. Sivasspor savunması, bu topun En-Nesyri'ye geçmesine izin vermedi.

1' Maç başladı.

Geçen hafta Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 23 puanla zirve takibini sürdürürken Sivasspor ise son karşılaşmasında Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek 17 puana ulaşmıştı.

Ligdeki son üç maçını kazanan Net Global Sivasspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçının dokuzunu kazanan Fenerbahçe, bu maçlarda 27 gol atarken kalesinde yalnızca beş gol gördü.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakasında 4 eksik oyuncu bulunuyor.

Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, forma giyemiyor.

JOSE MOURİNHO CEZALI

Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu maçta da kulübedeki yerini alamadı.

Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş oldu.

İlk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita