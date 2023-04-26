Fenerbahçe Sivasspor'a hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Sivasspor'a hazırlanıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladığı belirtildi.

Ardından sahaya geçen oyuncuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri sonrasında iki grubu ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptıkları bildirildi. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. (AA)

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