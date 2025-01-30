Fenerbahçe Skriniar için bu imzayı bekliyor: Bedeli 80 milyon euro

Fenerbahçe, Milan Skriniar’a imzayı attırmak için PSG’nin kiralık oynayan bir oyuncusunu geri çağırmasını ve bonservisi ile göndermesini bekliyor. Fransız devinin bunun için İtalya’dan talipleri olduğu belirtilen Ndour’u geri çağırması bekleniyordu.

Ancak Alman basınında çıkan son haberler dikkatlerin başka bir oyuncuya çekilmesine neden oldu. Buna göre, Bundesliga ekiplerinden Leipzig, PSG’den kiraladığı Xavi Simons’un bonservisini almaya hazırlanıyor. Alman ekibinin Hollandalı oyuncu için 50 milyon euro ödeyecek. Leipzig’in cebinden çıkacak para bonuslarla birlikte 80 milyon euroyu bulacak.

Bu sezon Alman ekibinde 17 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu 5 gol atarken 4 asist yaptı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, 2023 yazında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Xavi Simons'un bonservisini almaya hazırlanıyor.