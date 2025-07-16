Fenerbahçe Skriniar'a kavuşuyor!

Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Slovak stoper Milan Skriniar'ın bonservisini almaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE SKRINIAR TRANSFERİNİ BİTİRİYOR

Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu için uzun bir süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, transferde son aşamaya geldi.

PSG İLE ÖDEME PLANI GÖRÜŞÜLÜYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Skriniar ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için PSG ile ödeme planı görüşülüyor.

Sarı lacivertli formayla toplam 23 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, 3 gol, 2 asistlik performansıyla beğeni toplamıştı.