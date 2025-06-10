Fenerbahçe Skriniar'ın alternatifi için gözünü Barcelona'ya çevirdi

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Fenerbahçe Skriniar'ın alternatifi için gözünü Barcelona'ya çevirdi

Milan Skriniar ile henüz anlaşamayan Fenerbahçe, stoper transferi için rotayı Barcelona'ya çevirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de stoper arayışı devam ediyor. Ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı Milan Skriniar’ın kalıcı transferi için henüz oyuncuyla ve kulübüyle anlaşamayan sarı lacivertliler alternatif isimlere yöneldi.

İspanya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Barcelona’nın Danimarkalı savunmacısı Andreas Christensen transfer listesine dahil etti.

Barcelona'nın, sezonun büyük bölümünü sakatlıklarla geçiren 29 yaşındaki Christensen'i artık kadroda düşünmediği aktarıldı.

Tecrübeli savunmacı, 2024-25 sezonunda sakatlıkları sebebiyle tam 43 resmi maçı kaçırmıştı.

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