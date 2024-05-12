Fenerbahçe şokta. Yıldız futbolcu Galatasaray derbisinde yok

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Fenerbahçe şokta. Yıldız futbolcu Galatasaray derbisinde yok
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi önemli bir oyuncusunu kaybetti.

Fenerbahçe; Süper Lig'in 36. haftasında Kadıköy'de Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-Lacivertli ekip mücadelenin ilk yarısını Batshuayi ve Djiku'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı. Ancak Fenerbahçe ilk yarıda yıldız oyuncusunu kaybetti.

Rodrico Becao, ilk yarının son anlarında rakibine arkadan yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Brezilyalı stoper böylece cezalı duruma düştü.

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Rodrigo Becao gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe'de ayrıca Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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