Fenerbahçe şokta. Yıldız futbolcu Galatasaray derbisinde yok

Fenerbahçe; Süper Lig'in 36. haftasında Kadıköy'de Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Sarı-Lacivertli ekip mücadelenin ilk yarısını Batshuayi ve Djiku'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı. Ancak Fenerbahçe ilk yarıda yıldız oyuncusunu kaybetti.
Rodrico Becao, ilk yarının son anlarında rakibine arkadan yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Brezilyalı stoper böylece cezalı duruma düştü.
Rodrigo Becao gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.
Fenerbahçe'de ayrıca Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İlgili Haberler