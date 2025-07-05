Fenerbahçe sol bek ve kanat için Fransa'da!

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Fenerbahçe sol bek ve kanat için Fransa'da!

Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı. Özellikle sol bek ve kanat pozisyonuna takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler aradığı isimleri Fransa'da buldu.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Birçok oyuncuyla temas halinde olan Kanarya’da gündeme iki yeni isim girdi.

FENERBAHÇE LILLE'DE FORMA GİYEN 2 İSİM İÇİN DEVREYE GİRDİ

Sol bek ve kanat takviyesi yapmayı planlayan yönetim gözünü, Lille’den ayrılma kararı alan iki yıldıza çevirdi. Edon Zhegrova ve Gabriel Gudmundsson... Her iki futbolcunun sözleşmesi de önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Lille, kontrat uzatmaya yanaşmayan ve ayrılmak isteyen Zhegrova ve Gudmundsson için tekliflere açık. Lille Başkanı Letang, yeni transferler için düzenlenen törende Edon Zhegrova’yla ilgili konuşarak, “Sözleşmesi seneye bitecek olan bir oyuncuyu tutmak mantıklı olmaz” dedi.

ZHEGROVA'DA 2 RAKİP

Kosovalı kanat oyuncusu için Napoli ve Everton da takipte. Lille, daha önce 26 yaşındaki yıldızın bonservisini 30 milyon euro olarak belirlemişti. Ancak Fransız ekibi, 20 milyon euroya kadar düştü. Bunun bir nedeni de Zhegrova’nın aralık ayından beri adductor kası sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmış olması. Ancak başarılı oyuncu çalışmalara başlamış durumda.

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GUDMUNDSSON İÇİN 10 MİLYON EURO BEKLİYORLAR

Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan diğer isim de sol bek Gudmundsson. İsveçli oyuncu, Premier Lig’e geri dönen Leeds’in de radarında. Ancak İngiliz ekibi henüz bir teklif yapmadı. Lille’in Gudmundsson için bonservis beklentisinin 10 milyon euro olduğu belirtildi. Fenerbahçe’nin iki yıldız için 25 milyon euroluk bir teklifle Fransız ekibinin kapısını çalabileceği öne sürüldü.

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