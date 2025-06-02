Fenerbahçe sol bekini İngiltere’de buldu: Ferdi’nin boşluğunu dolduracak

Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sol bek takviyesi için harekete geçti. Geçen sezon istikrar sağlanamayan mevkiye tartışmasız bir isim getirmek isteyen sarı-lacivertliler, Liverpool’da gözden çıkarılan Konstantinos Tsimikas’ı gündemine aldı.

Sol bek mevkiinde Jayden Oosterwolde’nin uzun süreli sakatlığı, Levent Mercan’ın yeterli bulunmamasıyla eksik kalan Fenerbahçe devre arasında bu mevkiye Filip Kostic’i transfer etmişti. Kariyerinde daha çok kanat oynayan Kostic, sol bek için yeterli görülmezken kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle takımda kalıp kalmayacağı da netlik kazanmadı.

LİVERPOOL SATILIĞA ÇIKARDI

Sol beke tartışılmayacak bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi daha önceki sezonlarda da gündeme gelen Konstantinos Tsimikas’ı listesine aldı. Önceki yıllarda Liverpool’un transferine izin vermediği Tsimikas’ı bu sezon elden çıkarmak istediği öğrenildi.

Piyasa değeri 18 milyon euro olan 29 yaşındaki savunmacı için İngiliz ekibinin 10 milyon euro beklentisi olduğu ifade edildi. Oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 29 maçta 2 asist kaydeden Tsimikas, etkili ortaları ve duran toplardaki başarısı ile öne çıkıyor.