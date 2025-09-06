Fenerbahçe sol bekte kiralık aşkına döndü!

Kaynak: Haber Merkezi
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Filip Kostic için harekete geçti.

Fenerbahçe bu sezon flaş transferlerle dikkat çekerken son günlerde sürpriz bir isim gündeme alındı. UEFA listesini tamamlayan Kanarya, Süper Lig rotasyonunda kullanmak için Filip Kostic'i takip etmeye başladı.

FILIP KOSTIC BONSERVİSSİZ GELEBİLİR

Juventus'tan ayrılmak isteyen Kostic'in Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Sırp futbolcunun, bonservissiz olarak kadroya katılması hedefleniyor.

Juventus ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de oynamak istediğini vurgulandı.

