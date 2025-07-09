Fenerbahçe sol bekte rotasını Güney Amerika'ya çevirdi!

Jhon Duran'ı kadrosuna katarak ilk transferini yapan Fenerbahçe, hız kesmiyor. Yönetim, bir yandan Guessand ve Skriniar için haber beklerken diğer yanda da sol bek takviyesine mesai harcıyor.

Teknik heyet, bu bölgede Jayden Oosterwolde'yi kadroda düşünürken Levent Mercan ile yollarını ayırmayı planlıyor. Geçen sezon kiraladığı Kostic'ten memnun kalmayan sarı-lacivertliler, bu yüzden Botafogo'da oynayan Cuiabano ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE SOL BEKİNİ BULDU!



Yönetim, 22 yaşındaki solak için Brezilya ekibiyle kısa süre içinde temasa geçecek. 2003 doğumlu oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Fenerbahçe, transferi makul bir bonservise bitirmenin planlarını yaparken genç yeteneği de Avrupa vitrinine çıkarma kozuyla ikna etmeyi hedefliyor.



Hücumcu bir sol bek olan Cuiabano, TFF'nin bu sezon başlattığı 12+2 yabancı kuralındaki +2'lik 23 yaş altı şartını karşılıyor. Sarı-lacivertliler transferi bitirirse sambacı, Duran'dan sonra bu kontenjanı sağlayan ikinci oyuncu olacak.