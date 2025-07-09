Fenerbahçe sol bekte rotasını Güney Amerika'ya çevirdi!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe sol bekte rotasını Güney Amerika'ya çevirdi!

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı-lacivertliler, Brezilya Ligi ekibi Botafogo'da forma giyen oyuncu için kolları sıvadı.

Jhon Duran'ı kadrosuna katarak ilk transferini yapan Fenerbahçe, hız kesmiyor. Yönetim, bir yandan Guessand ve Skriniar için haber beklerken diğer yanda da sol bek takviyesine mesai harcıyor.

Teknik heyet, bu bölgede Jayden Oosterwolde'yi kadroda düşünürken Levent Mercan ile yollarını ayırmayı planlıyor. Geçen sezon kiraladığı Kostic'ten memnun kalmayan sarı-lacivertliler, bu yüzden Botafogo'da oynayan Cuiabano ile ilgileniyor.

n.jpeg

FENERBAHÇE SOL BEKİNİ BULDU!

Yönetim, 22 yaşındaki solak için Brezilya ekibiyle kısa süre içinde temasa geçecek. 2003 doğumlu oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Fenerbahçe, transferi makul bir bonservise bitirmenin planlarını yaparken genç yeteneği de Avrupa vitrinine çıkarma kozuyla ikna etmeyi hedefliyor.

Hücumcu bir sol bek olan Cuiabano, TFF'nin bu sezon başlattığı 12+2 yabancı kuralındaki +2'lik 23 yaş altı şartını karşılıyor. Sarı-lacivertliler transferi bitirirse sambacı, Duran'dan sonra bu kontenjanı sağlayan ikinci oyuncu olacak.

Son Haberler
Sibel Can ile Emir Sarıgül kameralara fena yakalandı! Evliliği yalanlamışlardı
Sibel Can ile Emir Sarıgül kameralara fena yakalandı! Evliliği yalanlamışlardı
Türk akademisyenden büyük başarı! Arılardan ilham aldı NATO'dan ödülü kaptı
Türk akademisyenden büyük başarı! Arılardan ilham aldı NATO'dan ödülü kaptı
Yaz geldi ölüm oranları arttı! Boğulma tehlikesine karşı uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Yaz geldi ölüm oranları arttı! Boğulma tehlikesine karşı uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Fenerbahçe sol bekte rotasını Güney Amerika'ya çevirdi!
Fenerbahçe sol bekte rotasını Güney Amerika'ya çevirdi!
ABD’li senatör Netanyahu’ya ‘Savaş suçlusu’ dedi: Kritik ziyaret sonrası sert sözler
ABD’li senatör Netanyahu’ya ‘Savaş suçlusu’ dedi: Kritik ziyaret sonrası sert sözler