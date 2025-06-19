Fenerbahçe soldan yaklaştı: Çek bir futbolcu

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Fenerbahçe soldan yaklaştı: Çek bir futbolcu

Sol beke takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Çek futbolcuyu listenin üst sırasına yazdı.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de takviye yapılmak istenen pozisyonlardan birisi de sol bek.

Kostic ile yolları ayıran sarı lacivertliler bu bölgeyi bonservisi Benfica'da olan David Jurasek ile doldurmak istiyor.

Bu sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Çek oyuncu için Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götüreceği iddia edildi.

Alman kulübünün de Benfica ile yaptığı anlaşmada 10 milyon Euro değerinde bir satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.

Bu sezon 22 maçta forma giyen Jurasek, 3 asist yaptı.

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