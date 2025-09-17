Fenerbahçe son dakikada yandı! İki hatayla iki puan gitti

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Alanya'yı konuk etti.

İlk yarıda etkisiz bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, İbrahim Kaya'nın golüyle devreye 1-0 geride girdi.

İkinci yarıda daha rakip kalede baskısını artıran Fenerbahçe Talisca ile penaltı vuruşundan yararlanamasa da Semedo ve En Nesyri'nin golleriyle öne geçmeyi başardı.

???????? Yusuf Özdemir'in son dakikalarda beraberliği sağlayan golü! #FBvALY pic.twitter.com/fnBNcD5mbU — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 17, 2025

Uzatma dakikalarına önde giren Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasıyla sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 11'e Alanyaspor ise 8'e yükseltti.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR İLK 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Fred, Oğuz, Szymanski, Talisca, En-Nesryi

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang Ui-Jo, Ogundu.

FENERBAHÇE'DE SEMEDO GERİ DÖNDÜ

Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçında sakatlanan Nelson Semedo formasına kavuştu. Portekizli yıldız maça ilk 11'de başlarken transferleri 1. hafta sonrası gerçekleşen Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu statü gereği maçı tribünden takip etti. Fenerbahçe'de ayrıca Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE 2-2 ALANYASPOR

1' Hakem Cihan Aydın'ın ilk düdüğüyle maça Fenerbahçe başladı.

6' En-Nesyri penaltı bekledi! En-Nesyri ceza sahası içerisinde girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi. Ancak Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.

12' Talisca ofsayta takıldı! Talisca defans arkasına sızdı, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi. Ancak ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

16' İlk tehlikeli atak: Oğuz Aydın tehlikeli ortasında kaleci Ertuğrul topu kontrol etmekte zorlandı. Devam eden atakta Talisca'nın şutun Ertuğrul topu köşeden çelmeyi başardı.

18' GOL! Alanyaspor, hızlı atakta savunma arkasına koşan İbrahim Kaya ile golü buldu.

30' Alanyaspor defansı gole izin vermedi: Talisca'nın kale önüne çevirdiği topta En-Nesyri'den önce araya giren Ümit Akdağ son anda topa müdahalede bulunarak mutlak golü önledi.

33' Fenerbahçe gole yaklaştı: Oğuz Aydın'ın pasında dar açıda kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri şutunda Ertuğrul'u geçemedi.

37' Brown gol aradı: Szymanski'nin ortaladığı topa arka direkte Archie Brown istediği gibi bir kafa vuruşu yapamadı.

41' Alanyaspor'dan tehlikeli atak: Alanyaspor ilk gole benzer bir şekile hücuma hızlı çıktı. Topla buluşan ilk golün sahibi İbrahim Kaya ceza sahası içerisine girip ayağının dışıyla uzak köşeye vurdu ama top direğin yanından dışarı çıktı.

43' Kadıköy'de yürekler ağza geldi: Tek başına atağı sürükleyen Maestro, ceza sahası önünden çektiği sert şutta çerçeveyi tutturamadı.

İlk Yarı Sonucu: Fenerbahçe 0-1 Alanyaspor

46' Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı: Semedo'nun ortasında Oğuz Aydın arka direkte topa kafayı vurdu. Ancak isabeti bulamadı.

48' Fenerbahçe direğe takıldı! En Nesyri'nin ceza sahası içerisinde ekseni etrafında dönerek yapığı vuruşta top direkten geri geldi.

52' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği: İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın'ın yerine oyuna girdi.

55' Fenerbahçe penaltı kazandı! Alanyaspor'dan Enes'in üzerine gelen şutta VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Cihan Aydın elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

57' Talisca penaltıyı kaçırdı! Beyaz noktanın başına geçen Talisca, topu Ertuğrul'un üstüne nişanladı. (Süper Lig'de kullandığı son iki penaltıyı da kaçıran Talisca daha önceki 4 penaltı atışını gole çevirmişti.)

60' Fenerbahçe İrfan Can ile gole yaklaştı: İrfan Can'ın şutunda Alanyaspor savunması topu çizgiden çıkardı.

62' Sarı kart! Alanyaspor'da Ogundu sarı kart gördü.

67' Alanyaspor'da oyuncu değişikliği: İbrahim Kaya'nın yerine İzzet Yalçın oyuna girdi.

71' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği: Syzmanski ve Talisca kenara geldi. Cenk Tosun ve Levent Mercan oyuna dahil oldu.

72' GOL! Ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Nelson Semedo, net bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Portekizli yıldız skora eşitliği getirdi.

74' Alanyaspor'da oyuncu değişikliği: Hwang yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

76' GOL! En Nesyri Cenk Tosun'un kafayla indirdiği topu kale önünde tamamlayarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

82' Alanyaspor'da 3 değişiklik birden: Enes, Ogundu ve Makouta oyundan çıktı. Efecan, Janvier ve Hadergjonaj oyuna dahil oldu.

86' Sarı kart! Alanyaspor'da Ümit Akdağ sarı kart gördü.

90+2' GOL! Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda İrfan Can Eğribayat üzerine gelen topu elinden kaçırdı. Alanyaspor beraberliği yakaladı.

Maç Sonucu: Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor