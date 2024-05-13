Fenerbahçe son nefeste kazandı. Zirveyi ele geçirdi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Büyükçekmece Basketbol'u konuk etti.

Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertli ekip 92-90'lik skorla kazandı, normal sezonu lider bitirdi.

Fenerbahçe Beko normal sezonu 25 galibiyetle tamamlarken, play-off turunda Aliağa Petkimspor ile eşleşti.

Büyükçekmece Basketbol ise bu sezon 17'nci kez mağlup oldu ve play-off dışında kaldı.

Fenerbahçe Beko: 92 - Onvo Büyükçekmece: 90

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Beko: Sestina 23, Melih Mahmutoğlu 5, Şehmus Hazer 4, Sertaç Şanlı 9, Mert Emre Ekşioğlu, Calathes 5, Guduric 15, Biberovic 13, Dorsey 8, Papagiannis 8, Metecan Birsen 2

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Bruinsma 13, Yannick 17, Perez 13, Reed 24, Emircan Koşut 4, Thomas 12, Ata Kahraman 4, Leon Apaydın 2, Yesukan Onar 1

1. Periyot: 22-19

Devre: 37-38

3. Periyot: 62-59

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasındaki erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 92-90 yendi.