Fenerbahçe son teklifini yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe son teklifini yaptı

Fenerbahçe, Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina için teklifini yükseltti.

Daha önce Boca Juniors'a 11 milyon dolar öneren sarı-lacivertliler, bu teklifin reddedilmesi üzerine yeni bir teklif sundu. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe bu kez 15 milyon dolar ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdi.

Fiorentina'nın 14 milyon dolarlık teklifinin de geri çevrildiği belirtilirken, Boca Juniors yönetimi transfer döneminin kapalı olması ve Medina'nın takım için önemli bir oyuncu olması nedeniyle transfere sıcak bakmıyor.

Boca Juniors'un bu transferi kabul etmesinin tek yolunun, 20 milyon dolarlık serbest kalma maddesinin ödenmesi olduğu vurgulandı.

22 yaşındaki Cristian Medina, bu sezon forma giydiği 29 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Ayrıca, Arjantin'in 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda da yer alıyor. Medina, gelen teklifler sonrası kulübünden ayrılmak için izin istedi.

Fenerbahçe'nin bu transferdeki ısrarı, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

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