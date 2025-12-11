Fenerbahçe'nin kış döneminde gerçekleştirmesine kesin gözüyle bakılan forvet transferinin kim olacağı büyük merak konusu olurken Alexander Sörloth'un ismi ön plana çıkıyor.

SORLOTH FENERBAHÇE'NİN BİR NUMARALI HEDEFİ

Atletico Madrid'de istikrarlı bir şekilde forma giyememesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediği iddia edilen bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Norveçli yıldız Alexander Sörloth'un Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi olduğu belirtiliyor.

DOVBYK, ESPOSITO VE SCAMACCA GÜNDEMDE

Buna rağmen İtalyan basınından Calciomercato, Fenerbahçe'nin Serie A'dan 3 golcü oyuncuyu gündeminde tuttuğunu yazdı.

Sarı lacivertli kulübün özellikle Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ukraynalı forvet Artem Dovbyk'i istediği ifade edilirken Inter'den Pio Esposito ve Atalanta'dan Gianluca Scamacca'yla da ilgilendiği kaydedildi. Ancak Esposito ve Scamacca'nın takımlarında kilit rol üstlenmeleri nedeniyle Dovbk'in transfer ihtimalinin daha gerçekçi olduğunun altı çizildi.

DOVBYK ROMA'DAN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Roma'da bu sezon 14 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergileyn Dovbyk, sakatlığı sebebiyle 5 maçtır forma giyemiyor. Kısa süre içerisinde yeşil sahalara dönmesi beklenen 28 yaşındaki Ukraynalı golcünün İtalya'da eski formundan uzak bir görüntü çizmesi nedeniyle yeni bir takım arayışında olduğu belirtiliyor.