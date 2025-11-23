Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 5-2 kazanarak haftayı kayıpsız kapattı ve Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, takımının geri dönüş performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DEVRE ARASINDA NE KONUŞULDU?

Tedesco, soyunma odasında özel bir konuşma yapmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim.”

'3 PUAN, KALİTEMİZİN BİR ÜRÜNÜ'

İtalyan çalıştırıcı, galibiyette tüm takımın payı olduğunu vurgulayarak, “Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum.” dedi.

'GALATASARAY MAÇINI KONUŞMAYI TERCİH ETMİYORUM'

Derbi sorularına ise temkinli yaklaşan Tedesco, odaklarının Avrupa mücadelesi olduğunu dile getirdi:

“Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. 1 saat önce 2-0 geriye düştüğümüz bir maçı kazandık. Birazcık sevinebiliriz, 1 saat kadar. Futbolda kutlama için süre azdır. Vaktimiz yok. Ferençvaroş maçı var. Fiziksel olarak güçlü oyuncuları var. Benim aklım Ferençvaroş maçında...”