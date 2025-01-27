Fenerbahçe soyunma odasında sesler yükseldi! "Kavga edin"

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe, Göztepe maçının devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaştı.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe’yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe sosyal medya hesabından Göztepe maçının devre arası görüntülerini yayınladı.

"KAVGA EDİN"

Sarı lacivertliler ilk yarıyı Göztepe karşısında 1-0 geride kapatmıştı. Görüntülerde oyuncuların konuştuğu görülürken Mert Hakan Yandaş'ın ise "Kavga edin biraz kavga" diyerek bağırdığı görüldü.

Bu görüntünün ardından Fenerbahçe, ikinci yarının ilk 10 dakikasında 3 gol birden buldu.Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri, 46. dakikada attığı golle maça 1-1'lik eşitlik getirdi. 53. dakikada yine En-Nesyri, Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı. Fenerbahçe'de son gol 55. dakikada Oğuz Aydın'dan geldi.

Son Haberler
Elinde bu akıllı telefondan olanlar dikkat! 1 Şubat'tan itibaren çalışmayacak
Elinde bu akıllı telefondan olanlar dikkat! 1 Şubat'tan itibaren çalışmayacak
6 gezegen hizalandı, Kayserililer gözlemevine akın etti
6 gezegen hizalandı, Kayserililer gözlemevine akın etti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü vatandaşlara lokma dağıttı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü vatandaşlara lokma dağıttı
Fenerbahçe soyunma odasında sesler yükseldi! "Kavga edin"
Fenerbahçe soyunma odasında sesler yükseldi! "Kavga edin"
Şamil Tayyar'dan AKP'lileri kızdıracak açıklama 'Turizm Bakanı suçlu bile olsa korumalısınız.' paylaşımlarına tepki
Şamil Tayyar'dan AKP'lileri kızdıracak açıklama 'Turizm Bakanı suçlu bile olsa korumalısınız.' paylaşımlarına tepki