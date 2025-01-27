Fenerbahçe soyunma odasında sesler yükseldi! "Kavga edin"

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe’yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe sosyal medya hesabından Göztepe maçının devre arası görüntülerini yayınladı.
"KAVGA EDİN"
Sarı lacivertliler ilk yarıyı Göztepe karşısında 1-0 geride kapatmıştı. Görüntülerde oyuncuların konuştuğu görülürken Mert Hakan Yandaş'ın ise "Kavga edin biraz kavga" diyerek bağırdığı görüldü.
Bu görüntünün ardından Fenerbahçe, ikinci yarının ilk 10 dakikasında 3 gol birden buldu.Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri, 46. dakikada attığı golle maça 1-1'lik eşitlik getirdi. 53. dakikada yine En-Nesyri, Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı. Fenerbahçe'de son gol 55. dakikada Oğuz Aydın'dan geldi.