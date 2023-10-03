Fenerbahçe Spartak Trnava'ya hazırlanıyor

UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.

KAYNAK: AA
Fenerbahçe Spartak Trnava'ya hazırlanıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan idmanda iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Yarın öğlen saatlerinde Slovakya’ya gidecek sarı-lacivertliler, son antrenmanını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı'nda yapacak. Müsabaka, 5 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

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