Fenerbahçe, stadın adını değiştiriyor. 4 global ajansla anlaşma yaptılar

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, toplantıda yaptığı konuşmada stadyum isim sponsorluğuyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

Stadyum isim sponsorluğu için dört büyük global ajansla anlaştıklarını aktaran Kızılhan, "Ülker ile mevcut stadyum isim sponsorluğumuz sezon sonu bitecek. Yeni dönemde bu sponsorluk için 4 büyük global ajansla anlaştık. Dünya çapında güçlü markalarla işbirliği görüşmesine başladık. Tüm dünyada yankı bulacak isim sponsorluğunu hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Burak Kızılhan, sponsorluklar üzerinden Galatasaray'a yüklendi. Kızılhan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Şunun altını çizmek istiyorum; Fenerbahçe'nin sponsorluk anlaşmaları tertemiz, yasal ve helal kazanç kaynaklıdır. Bazı rakiplerimiz bu konuda oldukça ikiyüzlü. Rakiplerimizden bir tanesi formasına illegal bir bahis şirketi reklam alarak büyük skandala imza attı. Bu durum kamuoyunda infiale yol açtı ancak ve ne yazık ki ve her zaman olduğu gibi konu gündem gelince çelişkili, birbirini tutmayan açıklamalar yaparak konuyu başka yere çektiler.

Skandallarına kılıf ararken bizim Pasha ile yaptığımız şeffaf ve yasal sponsorluk anlaşmasını hedef aldılar, manipülasyon çabasına girdiler. Bu durum onların çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle ki bu anlaşma hakkında söyleyebilecekleri hiçbir şey kalmadığında Pasha ile sponsorluk anlaşması yaptılar."