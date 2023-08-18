Fenerbahçe stadın ismini değiştirmek için toplanıyor

Fenerbahçe, olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantısında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi ve değişiklik konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi kararının görüşüleceğini açıkladı.

Fenerbahçe stadın ismini değiştirmek için toplanıyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe, stat isim değişikliğinin görüşülmesi ve bu konuda yönetime yetki verilmesi kararının olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantısında görüşüleceğini duyurdu.

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün anayasası mahiyetinde olan Tüzüğümüz; uzun süredir yapılan çalışmalar neticesinde çağın gereklerine ve güncel mevzuata uygun hale getirilmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından 16.08.2023 tarihinde kabul edilen “Tüzük Tadil Taslağı”, davet yazımız ek’inde görüş ve takdirlerinize sunulmuştur.

Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 2 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 10.30’da Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ataşehir’de yapılacaktır.

İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 9 Eylül 2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin en az onda birinin katımıyla gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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