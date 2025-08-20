Fenerbahçe stadında 14 yıl sonra bir ilk!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz’in köklü kulüplerinden Benfica ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadı’nda saat 22.00’de başlayan mücadele öncesinde ise tarihi bir an yaşandı.
14 YIL SONRA BİR İLK
Sarı-lacivertliler, uzun bir aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi play-off sahnesine çıktı. Bu karşılaşma ile birlikte Kadıköy’de tam 14 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Tribünleri dolduran taraftarlar, unutulmaz marşa büyük bir coşkuyla eşlik etti.
Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği #UCL pic.twitter.com/5R9RPqs7bS— TRT Spor (@trtspor) August 20, 2025