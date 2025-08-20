Fenerbahçe stadında 14 yıl sonra bir ilk!

Fenerbahçe, Benfica maçıyla birlikte Kadıköy’de 14 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi müziğini taraftarlarına dinletti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz’in köklü kulüplerinden Benfica ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadı’nda saat 22.00’de başlayan mücadele öncesinde ise tarihi bir an yaşandı.

14 YIL SONRA BİR İLK

Sarı-lacivertliler, uzun bir aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi play-off sahnesine çıktı. Bu karşılaşma ile birlikte Kadıköy’de tam 14 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Tribünleri dolduran taraftarlar, unutulmaz marşa büyük bir coşkuyla eşlik etti.

