Fenerbahçe stoperleri sakata geldi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe stoperleri sakata geldi!

Fenerbahçe'de stoper mevkiinde oynayan Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sırayla maçtan çıkmak zorunda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadelede 3 oyuncu değişikliğini zorunlu olarak yaptı.

ÜÇ OYUNCU SAKATLANDI

Karşılaşmaya 11'de başlayan Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle devam edemedi ve 55. dakikada yerini Diego Carlos'a bıraktı. Brezilyalı futbolcu oyuna girmesinden 4 dakika sonra kendini yere bıraktı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin sağlık ekiplerini sahaya çağırmasıyla ilk müdahalesi yapılan Carlos da sahadan çıkmak zorunda kaldı. Kenara gelen Diego Carlos'un yerine 61. dakikada Yusuf Akçiçek dahil oldu. Yusuf ise girdiği ikili mücadele sonrası yerde sakatlandı ve 75. dakikada yerini Filip Kostic'e bıraktı.

Son Haberler
Manisa'daki Avrupa randevusunda Galatasaray güldü
Manisa'daki Avrupa randevusunda Galatasaray güldü
Dünya devi binlerce çalışanını işten çıkarıyor. Türkiye'ye yatırım yapacağı iddia edilmişti
Dünya devi binlerce çalışanını işten çıkarıyor. Türkiye'ye yatırım yapacağı iddia edilmişti
En-Nesyri'den 20. gol
En-Nesyri'den 20. gol
Orhan Uğuroğlu Bahçeli’nin sağlık durumunu açıkladı
Orhan Uğuroğlu Bahçeli’nin sağlık durumunu açıkladı
Fenerbahçe stoperleri sakata geldi!
Fenerbahçe stoperleri sakata geldi!