Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Stuttgart'ı ağırlıyor.

Chobani Stadı’nda saat 19.45’te başlayan karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetiyor.

FENERBAHÇE-STUTTGART İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan, Stiller, Mittelstadt, Tomas, Bouanani, El Khannouss

FENERBAHÇE 1-0 STUTTGART CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı ve Kadıköy'de zorlu mücadeleye Fenerbahçe başladı.

ARCHIE BROWN YERDE KALDI

4' El Khannouss'un kornerden yaptığı ortada Archie Brown ceza sahası içerisinde girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. İngiliz oyuncu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna geri döndü.

İLK ŞUT KEREM'DEN GELDİ

11' Nene'nin ortasında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisinde kafayı vurdu. Ancak top, kaleci Nübel'in kucağında kaldı.

FENERBAHÇE NENE İLE HIZLI ÇIKTI

14' Fenerbahçe yarı sahasında kaptığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Nene, yardım gelmeyince kendine şut pozisyonu yaratarak kaleyi yokladı. Şutunda Nübel topun sahibi oldu.

NÜBEL GOLE İZİN VERMEDİ

20' Fenerbahçe yine hızlı çıktı. Archie Brown'un ortasında İsmail Yüksek kafayı vurdu. Önde yakalanan Nübel son anda topu yakaladı.

EN NESYRI DAR AÇIDAN SERT VURDU

21' Fenerbahçe yine tehlikeli geldi. En Nesyri'nin dar açıdan sert şutunda Nübel üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

NORVEÇLİ HAKEM SARI KARTLA GEÇİŞTİRDİ

22' El Khannouss'un sert müdahelesinde Edson Alvarez yerde kaldı. Hakem Kehlet Stuttgartlı oyuncuya sarı kart gösterdi. Fenerbahçe'nin kırmızı kart beklentisi nedeniyle tribünlerden yoğun ıslık sesleri yükselse de VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi ve karar değişmedi.

ASENSIO DA KALEYİ YOKLADI

28' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Asensio kaleyi düşündü. Ancak şutunda top kaleci Nübel'in kucağında kaldı.

FENERBAHÇE PENALTIDAN GOLÜ BULDU

30' Kerem Aktürkoülu'nun kornerden yaptığı ortada Danimarkalı hakem Kehlet, Skriniar'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kerem penaltıdan topu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

TEDESCO SARI KART GÖRDÜ

35' Dördüncü hakemin uyarısıyla Jakob Kehlet Fenerbahçe yedek kulübesine doğru koşarak Domenico Tedesco'ya sarı kart gösterdi.

KADIKÖY'DE MAÇIN HAKEMİ KEHLET'E BÜYÜK TEPKİ!

45+3' Danimarkalı hakem Kehlet tartışmalı bir karar daha verdi. En Nesyri rakibiyle girdiği ikili mücadelede Stuttgart savunmasında son adam kalan Chabot tarafından yerde bırakıldı. Ancak bu pozisyonda faulü En Nesyri'nin yaptığına hükmeden Kehlet'e Kadıköy'de yoğun tepki gösterildi.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 1-0 STUTTGART

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İLE TEHLİKE YARATTI

49' Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisinde topla buluştu. Şutunda Stuttgart savunması araya girdi. Seken topa bir kez daha vuran milli oyuncunun şutunda top direğin yanından süzülerek dışarı çıktı.

HAKEMDEN YİNE TEPKİ ÇEKEN KARAR

54' Kerem Aktürkoğlu iki Stuttgartlı oyuncu arasına girdi ve ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Gözler hakem Jakob Kehlet’e çevrilirken Danimarkalı hakem pozisyonda devam kararı verdi. Ardından Fenerbahçe atağı sürerken Kerem’in yerde kalması nedeniyle oyunu durduran Kehlet, topu Stuttgart’a vererek oyunu yeniden başlattı.