Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Stuttgart'ı ağırlıyor.

Chobani Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

EDERSON GERİ DÖNDÜ

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan yıldız file bekçisi Ederson, Stuttgart karşısında yokluğunda başarılı bir performans gösteren Tarık Çetin'den kaleyi devraldı.

FENERBAHÇE-STUTTGART İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan, Stiller, Mittelstadt, Tomas, Bouanani, El Khannouss

AVRUPA LİGİ'NDE 151. MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 151. maçına çıkacak. Bu kulvarda şimdiye dek 150 karşılaşmada 65 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet alan Fenerbahçe, rakip filelere 211 gol gönderirken kalesinde 191 gol gördü.

FENERBAHÇE SERİ PEŞİNDE

Turnuvaya kötü başlayan Fenerbahçe, ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup olmuştu. Ancak ikinci haftada taraftarı önünde Nice’i 2-1 mağlup ederek moral bulan Sarı Lacivertliler zorlu rakibi karşısında Avrupa Ligi'nde galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

STUTTGART FORMDA GELDİ

Bundesliga temsilcisi Stuttgart, sezona güçlü bir başlangıç yaptı. 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Sebastian Hoeness’in ekibi, 15 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Alman ekibi, ligdeki son 4 maçını da kazanarak dikkat çekici bir seri yakaladı.

Avrupa Ligi’nde ilk maçında Celta Vigo’yu 2-1 mağlup eden Stuttgart, ikinci haftada ise Basel deplasmanında 2-0 kaybetmişti.