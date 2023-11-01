Fenerbahçe Süper Lig maçına hocasız çıkacak

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Valerie Garnier'in ailevi sağlık sebeplerinden dolayı iki maç boyunca takımın başında olmayacağını duyurmuştu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sağlık sebeplerinden dolayı Fransa'ya giden başantrenörümüz Valerie Garnier, bu akşam Polski Cukier AZS UMCS'ye konuk olacağımız FIBA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde ve 3 Kasım Cuma günü İlkem Yapı Tarsusspor'u konuk edeceğimiz ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında takımımızın başında olamayacaktır." ifadelerine yer verilmişti

HOCASIZ ÇIKTIKLARI MAÇTA KAZANDILAR

Valerie Garnier'in yokluğunda dün akşam karşılaştığı rakibi Polski Cukier AZS UMCS'yi 85-50 mağlup eden sarı-lacivertliler cuma günü İlkem Yapı Tarsusspor'u konuk edecek.

LİGDE LİDERLER

8. haftanın geride kaldığı Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe ligde lider durumda yer alıyor.