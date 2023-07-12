Fenerbahçe Szymanski'yi resmen duyurdu

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski transferi için Dinamo Moskova ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Szymanski'yi resmen duyurdu

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir transferi daha duyurdu.

RESMEN DUYRULDU
Sarı Lacivertliler, Sebastian Szymanski'nin transferi için kulübü Dinamo Moskova ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü FC Dynamo Moscow JSC ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

MALİYETİ DE BELLİ OLDU
Yeni transfer Szymanski'nin maliyeti de belli oldu. Yapılan açıklamaya göre "Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Avro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır" ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"
Transferinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Polonyalı futbolcu, "Burada, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım" sözlerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
İsmail Kartal'dan hakem isyanı: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum Spor
İsmail Kartal'dan hakem isyanı: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum
Macron'dan Türkiye'nin AB üyeliği sürecine dair açıklama Güncel
Macron'dan Türkiye'nin AB üyeliği sürecine dair açıklama
Sergen Yalçın siyasete mi giriyor Siyaset
Sergen Yalçın siyasete mi giriyor
Hakan Fidan Endonezya yolcusu Güncel
Hakan Fidan Endonezya yolcusu
Sungurlu'da polisten şok uygulama Güncel
Sungurlu'da polisten şok uygulama
Bartın’da denize girmek yasaklandı Güncel
Bartın’da denize girmek yasaklandı
Saray’ın sesi Abdulkadir Selvi'den Can Atalay’lı AB yorumu Güncel
Saray’ın sesi Abdulkadir Selvi'den Can Atalay’lı AB yorumu