Fenerbahçe Szymanski'yi resmen duyurdu

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir transferi daha duyurdu.

RESMEN DUYRULDU

Sarı Lacivertliler, Sebastian Szymanski'nin transferi için kulübü Dinamo Moskova ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü FC Dynamo Moscow JSC ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

MALİYETİ DE BELLİ OLDU

Yeni transfer Szymanski'nin maliyeti de belli oldu. Yapılan açıklamaya göre "Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Avro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır" ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

Transferinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Polonyalı futbolcu, "Burada, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım" sözlerini kullandı.