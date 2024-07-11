Fenerbahçe takımı baştan aşağı değiştirdi. 14 imza açıklandı

Fenerbahçe Kulübü; kadın voleybol takımında Opet, erkek voleybol takımında da Parolapara ile yaptığı sponsorluk anlaşmalarını yenilememişti. Sarı-Lacivertli kulüp her iki takım için de Medicana ile işbirliği yaptı.

İç ve dış transferde yoğun mesaiye başlayan Fenerbahçe'de imzalar peş peşe atıldı.

Geçtiğimiz sezonu Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonluklarıyla noktalayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı 7 oyuncuyla anlaşma sağladı.

Bojana Drca (1 yıl) ve Ana Cristina De Souza (3 yıl) ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı; Özlem Güven, Arelya Karasoy, Dicle Nur Babat, Elitsa Vasileva ve Hristina Vuchkova’yı da renklerine bağladı.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı da 2024-2025 sezonu kadro yapılanması kapsamında güçlü isimleri kadrosuna kattı.

Yasin Aydın, Burak Güngör, Hakkı Çapkınoğlu, Samet Baltacı, Fabian Drzyzga, Denis Oleg Karyagin ve Meisam Salehi ile anlaşmaya varıldı.