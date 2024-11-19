Fenerbahçe, Talisca için gelen teklifi anında reddetti. İşte nedeni…

Fenerbahçe ara transferde Al Nassr forması giyen Talisca’yı kadrosuna katmayı ısrarla istiyor. Transfer için Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Suudi kulübünün yetkilileri ile görüştü. Görüşmeden ilginç bir teklif çıktı.

Milliyet’ten Senad Ok’un haberine göre Al Nassr kulübü Brezilyalı oyuncuya karşılık olarak Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü En Nesyri’yi istedi. Arapların yaptığı takas teklifini Fenerbahçe tarafı hiç düşünmeden reddetti. Sarı lacivertlilerin Talisca için görüşmeleri sürdüreceği öğrenildi.

Fenerbahçe, beklentilerin altında kalan Faslı forvet için 19,5 milyon euro bonservis ödemişti.