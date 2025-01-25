Fenerbahçe, Talisca için geri sayıma geçti

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Fenerbahçe, Talisca için geri sayıma geçti

Fenerbahçe, uzun süredir yolunu gözlediği Talisca için geri sayıma geçti. Sarı lacivertliler artık Suudi Arabistan’dan gelecek imzayı bekliyor.

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferi için geri sayıma geldi. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de Talisca transferi için anlaşma tamam, Suudi devletinin imzası bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüp; oyuncuyla, menajeriyle ve kulübüyle her konuda anlaştı. Anlaşmalar kağıda döküldü.

Al Nassr, Suudi Arabistan'ın devlet fonuna ait bir kulüp olduğu için anlaşma detaylarını devlet kanalı inceleyecek. Bu rutin prosedürden sonra resmi imzalar atılacak.

Suudi Arabistan basını da geçtiğimiz günlerde Talisca'nın Al Nassr'daki takım arkadaşlarına veda ettiğini duyurmuştu.

Al Nassr'da bu sezon 19 maçta süre bulan Talisca, 8 kez gol sevinci yaşadı.

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