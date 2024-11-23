Fenerbahçe, Talisca için mutlu sona yaklaştı. Pazarlık masasında neler yaşandı?

Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe, Talisca için mutlu sona yaklaştı. Pazarlık masasında neler yaşandı?

Fenerbahçe’nin Talisca transferinde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi. Sarı lacivertli yönetim ile Al Nassr’ın pazarlık masasında konuştukları ortaya çıktı.

Fenerbahçe ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı renklerine bağlayarak ses getirmek istiyor. Al-Nassr ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Talisca'da sona yaklaşıyor.

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız ile prensip anlaşmasına varırken Al-Nassr ile görüşmeler hız kazanmıştı. Fenerbahçe ilk temaslarda Talisca'nın maaşının bir kısmını Al-Nassr'a ödeterek kiralamak istese de Suudi temsilcisi bu talebi reddetti.

Bir sonraki adımda ise satın alma opsiyonunun zorunlu mu yoksa isteğe mi bağlı olacağı konusunda pazarlıklar yapıldı. Fanatik'in haberine göre ise Fenerbahçe'nin istediği gibi zorunlu olmayan bir opsiyon üzerinde anlaşma sağlandı.

Talisca transferinde Al-Nassr ile Fenerbahçe artık opsiyon bedeli konusunda son pazarlıklarını yapıyor. Suudi ekibinin ilk talebinin 9 milyon euro olduğu, Fenerbahçe'nin ise masaya 6 milyon euro ile oturduğu vurgulandı. Al-Nassr'ın ise pazarlıklar sürecinde 8 milyon euroya indiği belirtildi.

Suudi ekibinin, Talisca'nın performansına bağlı opsiyonun kabul edilmesi halinde 7 milyon euroyu kabul edeceği de haber detayında yer aldı.

Tarafların kısa süre içinde anlaşma sağlayıp Talisca transferinin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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