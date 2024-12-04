Fenerbahçe, Talisca’ya kavuşmaya çok yakın. Prensipte anlaştılar

Fenerbahçe ara transfer döneminde Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Talisca'yı ikna ettiği iddia edildi. Sky Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Talisca ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile ise transferin şartlarına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor. Haberde kulüple devam eden görüşmelerin olumlu seyrettiği belirtildi.

Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı verdi.