Fenerbahçe, Talisca’ya kavuşmaya çok yakın. Prensipte anlaştılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Talisca’ya kavuşmaya çok yakın. Prensipte anlaştılar

Fenerbahçe’nin en önemli transfer hedefi olan Talisca’dan sevindiren haber geldi. Brezilyalı yıldızla prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe ara transfer döneminde Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Talisca'yı ikna ettiği iddia edildi. Sky Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Talisca ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile ise transferin şartlarına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor. Haberde kulüple devam eden görüşmelerin olumlu seyrettiği belirtildi.

Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı verdi.

Son Haberler
Ünlü TV kanalının satışı son anda iptal oldu
Ünlü TV kanalının satışı son anda iptal oldu
Köpeğe çarpıp gitti belediye çalışanları imdadına yetişti
Köpeğe çarpıp gitti belediye çalışanları imdadına yetişti
Futbol tarhinin en sadık 15 oyuncusu
Futbol tarhinin en sadık 15 oyuncusu
Galatasaray’ın transfer listesindeki oyuncuyu ölümle tehdit ettiler
Galatasaray’ın transfer listesindeki oyuncuyu ölümle tehdit ettiler
Yaralı domuz ve kurtlar fotokapanda
Yaralı domuz ve kurtlar fotokapanda