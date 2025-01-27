Fenerbahçe Talisca’ya kavuşuyor! Suudi Arabistan’a özel uçak yolluyorlar

Fenerbahçe, yılan hikayesine dönen transferde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Anderson Talisca ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sarı lacivertlilerin, Talisca’yı almak için Suudi Arabistan’dan almak için bugün özel uçak yollayacak. Brezilyalı yıldız, son hazırlıklarını yaptıktan sonra İstanbul’a gelecek.

Galatasaray’ın son günlerde Talisca için girişimlere bulunduğu ancak Fenerbahçe’nin transferi hızlıca bitirdiği gelen haberler arasında yer alıyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada sarı kırmızılıların transfer girişiminde bulunduğunu belirterek, "Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız. Transferde bunlar var. Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

INSTAGRAM’DA ÇARPICI PAYLAŞIM

Brezilyalı yıldız dün gece saatlerinde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile ortalığı ayağa kaldırdı. Talisca "İkinci evin ihtişamı, öncekinden daha büyük olacak” dedi. Öte yandan yıldız oyuncunun sosyal medya profilindeki kum saati emojisi de dikkat çekti.

Brezilyalı yıldız, bu sezon çıktığı 19 maçta 8 gol attı.