Fenerbahçe, Talisca'yı almaya çok yaklaştı. Anlaşmanın detayları ortaya çıktı

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe, Talisca'yı almaya çok yaklaştı. Anlaşmanın detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe, Tralisca transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, hem Brezilyalı oyuncu hem de Al Nassr ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe’nin Talisca için harcayacağı para ortaya çıktı.

Fenerbahçe ara transfer dönemindeki bir numaralı hedefi Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, oyuncu ve kulüp kanadıyla her konuda anlaşma sağladı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ocak ayının ilk ses getirecek transferini Talisca ile yaptı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın transferini tamamladı.

Buna göre Fenerbahçe, Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Sarı-lacivertliler, Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısını ödeyecek. Brezilyalının satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olacak.

Fenerbahçe'nin sezon sonunda Talisca'nın opsiyonunu kullanması halinde oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

3.5 yıldır formasını giydiği Al-Nassr ile 104 maça çıkan Talisca 76 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu 2016-18 yıllarında Beşiktaş'ta kiralık forma giymişti.

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