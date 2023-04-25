Fenerbahçe taraftarı araca saldırdı

Editör: Osmancan EROK

Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada mutlak galibiyet isteyen Fenerbahçe avantajı kullanamadı ve İstanbulspor ile sahasında 3-3 berabere kaldı. Ezeli rakibiyle puan farkını 4'e düşürme sansını son dakikalarda kaybeden Fenerbahçe, taraftarını üzdü.

Stattan ayrılan Fenerbahçe taraftarı ile bir araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Taraftarlar tartıştıkları kişinin aracına saldırırken bilinçli taraftarların araya girmesi sayesinde gerginlik büyümeden önlendi.

Saldırı sonucu araçta maddi hasar oluştu. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.