Fenerbahçe taraftarı isyan etti: En son şampiyon olduğumuzda altının gramı 85 liraydı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a şampiyonluğu kaptırmasının ardından sosyal medyada Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisi çığ gibi büydü. Bir taraftarın videosu sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe taraftarı isyan etti: En son şampiyon olduğumuzda altının gramı 85 liraydı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu bu sezon Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 8 sezona çıktı. Taraftarlari oynanan derbinin ardından Samandıra'daki tesislerde ve Ülker Stadı'nın önünde toplandı. Sosyal medya'da da benzer görüntüler vardı. Bir taraftar, 'isyan' başlığı ile Fenerbahçe yönetimine tepki olarak bir video paylaştı.

İşte taraftarın videodaki açıklamaları;

-Buradan Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. En son şampiyon olduğumuzda altının gramı 85 liraydı. 10 yaşında Fenerbahçe'yi tutmaya başlayan oğlum reşit oldu. Garibim kupa yüzü görmedi. 8 sezondur Süper Lig, 9 sezondur da Türkiye Kupası alamıyoruz. Başta Üroloji, Psikiyatri, Kardiyoloji ve Dahiliye olmak üzere hastaneye abone olduk. Formamızı iç çamaşırlar kategorisine aldık. Çünkü dışarıda giymeye utanıyoruz. Yeter artık.

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