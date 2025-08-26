Fenerbahçe taraftarı tepkili! Gençlerbirliği’nden dudak uçuklatan bilet fiyatı

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı öncesi deplasman tribünü bilet fiyatı sosyal medyada tepkilere sebep oldu.
31 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için Gençlerbirliği kulübü, misafir tribün bilet fiyatını 3.750 TL olarak açıkladı.
Fenerbahçe taraftarları, belirlenen yüksek fiyatın kabul edilemez olduğunu dile getirerek sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
Sarı lacivertli futbolseverler, deplasman bilet fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi gerektiğini vurgularken Gençlerbirliği’nin bu hamlesi eleştiri topladı.