Fenerbahçe taraftarına Slovenya'da biber gazlı müdahale. Rakip taraftarlar "Türkleri öldürün" tezahüratıyla saldırdı

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde ilk maçta 3-1 yendiği Maribor ile çıktığı rövanş maçına çıkan olaylar damga vurdu. Maçın 65. dakikasında serbest atışı sırasında hakem oyunu durdurdu ve o sırada Sarı-Lacivertli ekibin taraftarlarıyla ev sahibi takım Maribor taraftarları arasında kavga çıktı. Çıkan olaylar sonucunda polis biber gazı kullanarak Fenerbahçeli taraftarları statdan çıkardı. Ayrıca rakip taraftarlar “Türkleri öldürün” tezahüratı yaparak saldırdı.

Fenerbahçe taraftarına Slovenya'da biber gazlı müdahale. Rakip taraftarlar "Türkleri öldürün" tezahüratıyla saldırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.

Olaylardan yaklaşık 20 dakika sonra Fenerbahçeli taraftarların tribünleri boşaltması yönünde anons yapıldı.

Bu olaylar sırasında Sloven polisinin Fenerbahçe taraftarına biber gazıyla müdahale ettiği görüldü.

Öte yandan, mücadelede Sloven holiganların başlama düdüğünden itibaren "Ubi Turcin" (Türkleri öldürün) ve benzeri şekillerde ırkçı tezahüratlar yaparak sarı lacivertli taraftarlara saldırıda bulundukları öğrenildi.

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