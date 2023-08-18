Fenerbahçe taraftarına Slovenya'da biber gazlı müdahale. Rakip taraftarlar "Türkleri öldürün" tezahüratıyla saldırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi.
Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.
Olaylardan yaklaşık 20 dakika sonra Fenerbahçeli taraftarların tribünleri boşaltması yönünde anons yapıldı.
Bu olaylar sırasında Sloven polisinin Fenerbahçe taraftarına biber gazıyla müdahale ettiği görüldü.
Öte yandan, mücadelede Sloven holiganların başlama düdüğünden itibaren "Ubi Turcin" (Türkleri öldürün) ve benzeri şekillerde ırkçı tezahüratlar yaparak sarı lacivertli taraftarlara saldırıda bulundukları öğrenildi.