Fenerbahçe taraftarından derbiye özel koreografi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe taraftarından derbiye özel koreografi

Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarlar maç öncesi şov yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadyumu’nda oynanan kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe taraftarlarından özel bir koreografi geldi.

Koreografide “Saldır Fener” ve “Unutma en büyük korku biziz” ifadelerine yer verildi.

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Derbide ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen

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