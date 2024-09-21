Fenerbahçe taraftarından derbiye özel koreografi

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadyumu’nda oynanan kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe taraftarlarından özel bir koreografi geldi.
Koreografide “Saldır Fener” ve “Unutma en büyük korku biziz” ifadelerine yer verildi.
Derbide ilk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen