Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşırken mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

DJ KABİNİNE SALDIRI YAŞANDI

Sarı-lacivertlilerin 90. dakikada yediği gol sonrası tribünlerden önce ıslık sesleri yükselirken, daha sonra "yönetim istifa" sloganları yapıldı. Hakemin son düdüğüyle birlikte yönetime tepkiler artarken, açılan müzik sesine de tepki gösterildi. Tribünlerde baz rahatsızlanan taraftarlar olurken, sağlık ekiplerinin çağrıldığı görüldü.

Okul Açık Tribünü ve Maraton Üst tribünün bir kısmında bazı taraftarlar ise stattan ayrılmazken yönetim aleyhine tezahüratlar yapıldı.