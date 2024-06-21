Fenerbahçe taraftarını yıkacak Ferdi Kadıoğlu haberini verdi

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Fenerbahçe taraftarını yıkacak Ferdi Kadıoğlu haberini verdi

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un Fenerbahçeli milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile görüşme yapıldı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin başarılı milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine taktı.

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DORTMUND İLE GÖRÜŞME YAPILDI İDDİASI
Uzun süredir Ferdi'yi kadrosuna katmak isteyen Borussia Dortmund'un, sarı lacivertli futbolcunun transferi için temaslara başladığı iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Dortmund, geçen sezon Chelsea'den kiraladığı Ian Maatsen'in Aston Villa'ya transfer olması nedeniyle yeni sol bek transferi için girişimlere başladı.

Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin'in sol bek mevkisi için Ferdi Kadıoğlu'nun istediği aktarıldı.

Haberin devamında, Ferdi Kadıoğlu cephesiyle görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, Ferdi'ye İngiltere Premier Lig takımlarının da ilgili duyduğu yazıldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Ferdi Kadıoğlu'nun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor.

Geçen sezon Fenerbahçe ile 52 maça çıkan Ferdi, 3 gol atarken 5 asistlik katkı verdi.

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