Fenerbahçe taraftarının andığı Papa ertesi gün öldü!

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor’u ağırladı. Mücadele 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı.

PAPA VE ALİ KOÇ

Maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir öfke ve üzüntü yaşarken bi taraftarın sözleri gündem oldu. Maçın skoruna kızan bir kişi "Papa'nın müslüman olma ihtimali Ali Koç varken Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalinden daha yüksek. Bu kadar" ifadelerini kullandı.

PAPA HAYATINI KAYBETTİ

Dün gece oynanan maçın ardından yapılan röportajdan sonra bugün ise Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis 88 yaşında yaşamını yitirdi. Sarı lacivertli taraftarın bu sözlerinin ertesi günü Papa'nın hayatını kaybetmesi sosyal medyada çok konuşuldu.