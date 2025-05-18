Fenerbahçe taraftarları aday olmasını istemişti! Aziz Yıldırım kararını verdi

Fenerbahçe, son yılların en gergin akıl oyunlarına sahne oluyor. Satranç tahtasının bir tarafında Başkan Ali Koç, karşısında ise eski Başkan Aziz Yıldırım var. Ali Koç, kurmaylarıyla "Eylülde seçim" kararı aldı. Karar metni hazırlandı, kulübün resmi kanallarından yayınlanacaktı. Bu sürede camianın nabzı tutuldu. Eylülde seçim kararına camia, anında negatif geri dönüş yaptı.

AZİZ YILDIRIM KONUŞMA KARARI ALDI

Olağanüstü genel kurul için imza kampanyasında yavaşlama olmadı. Aksine imza verenlerin sayısı arttı. Bunun üzerine eylülde genel kurul kararının resmen duyurulması rölantiye alındı. Eski başkan Aziz Yıldırım uzun süredir geri plandaydı. Eylülde seçim kararı üzerine inisiyatif aldı. Yıldırım, yarın ya da salı günü uzun süredir devam eden sessizliğini bozacak.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET EDECEK

Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından süreçle ilgili bir açıklama yapacak. Yıldırım, Ali Koç ve yönetim kurulunun zaman kaybetmeden bir an önce olağanüstü genel kurula gitmesini isteyecek. Aziz Yıldırım'ın açıklamasının ardından kongre üyeleri arasındaki imza sürecinin daha da hızlanması bekleniyor.