Fenerbahçe taraftarları ıslıklamıştı! En-Nesyri için flaş karar: Resmen açıklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe taraftarları ıslıklamıştı! En-Nesyri için flaş karar: Resmen açıklandı

Fenerbahçe taraftarlarının yoğun tepki gösterdiği Youssef En-Nesyri için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hedef haline gelen Faslı oyuncuyu, ülkesinden gelen haber sevindirdi. İşte detaylar...

Fas Milli Takımı'nın 2025 yaz dönemi maçları için açıkladığı aday kadroda iki tanıdık isim dikkat çekti. Süper Lig'de performanslarıyla öne çıkan Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri, milli formayı yeniden giymeye hazırlanıyor.

YOUSSEF EN NESYRI VE SOFYAN AMRABAT'A MİLLİ DAVET

Teknik direktör Walid Regragui'nin açıkladığı listede yer alan Amrabat ve En-Nesyri'nin, hem tecrübeleri hem de fiziksel form durumlarıyla kadronun önemli parçaları arasında olması bekleniyor.

Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 21.00'de Tunus ve Benin ile 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 21.00'de Benin ile oynanması planlanan iki hazırlık maçı öncesinde milli takımın katılacağı hazırlık kampına Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat dahil 27 oyuncuyu davet etti.

İşte Fas Milli Takımı'nın kadrosu;

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